MTV Uutiset sai haltuunsa sähköpostin: Vihreät yrittää taivutella hallituskumppaneita pehmeämmälle linjalle Haavisto-päätöksessä, lue koko viesti – "Ennenkuulumatonta"

Hei, alla pieniä muutosesityksiä valiokuntaneuvoksen pohjaan ministerivastuuasiassa. Muutosehdotukset ovat isoilla kirjaimilla. Toivottavasti voitte tukea näitä. Ystävällisin terveisin XXXX (78) PeV:n mielestä ministeri Haaviston pyrkimyksille siirtää konsulipäällikkö toisiin tehtäviin voidaan osittain arvioida olevan al-Hol-asian hoitamiseen liittyviä toiminnallisia tarpeita. Kuitenkin ministeri Haavisto on SAATTANUT valiokunnan käsityksen mukaan käyttää harkintavaltaansa vastoin hallintolain 6 §:n säännöksistä ilmenevää oikeasuhtaisuuden vaatimusta määräämällä valmistelemaan konsulipäällikön siirron konsulipäällikön tehtävästä kokonaan toisiin tehtäviin selvityttämättä konsulipäällikön oikeusasemaan vähemmän puuttuvien toimenpiteiden mahdollisuutta. Merkityksellistä tässä arviossa on, että konsulipäällikön tehtävistä vain osa on koostunut al-Hol-asian hoitamisesta. TOISAALTA SIIRRON VOITAISIIN KATSOA OLEVAN OIKEASSA SUHTEESSA TAVOITELTUIHIN PÄÄMÄÄRIIN NÄHDEN, KUN OTETAAN HUOMIOON VELVOLLISUUS PYRKIÄ AKTIIVISIN TOIMENPITEIN TURVAAMAAN LEIRILLÄ OLEVIEN SUOMALAISLASTEN EDUN JA OIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN LAPSEN OIKEUKSIEN YLEISSOPIMUKSEN JA PERUSTUSLAIN 22 §:N MUKAISESTI. (79) Ulkoministeri Haavisto on maininnut siirron perusteeksi luottamuspulan. Perustuslakivaliokunta katsoo, että luottamuspula ei ole ulkoasianhallintolain 17 §:n mukainen peruste siirrolle. (LISÄYS:) PELKKÄ LUOTTAMUSPULA EI OLISI HYVÄKSYTTÄVÄ PERUSTE VIRKAMIEHEN SIIRTÄMISELLE, MUTTA TÄSSÄ TAPAUKSESSA ON OLLUT KYSYMYS MYÖS TUON NÄKEMYSERON VAIKUTUKSESTA HAAVISTON JA HALLITUKSEN PIIRISSÄ HYVÄKSYTYN TOIMINTALINJAN TOTEUTTAMISEEN. (POIS:) Ministeri Haavisto on käyttänyt (TAI MUOTOON) SAATTANUT KÄYTTÄÄ (80) "käsilläoloa" jälkeen: TOISAALTA ON HUOMIOITAVA, ETTÄ ERITYISEDUSTAJA ON TARVINNUT TEHTÄVÄSSÄÄN KONSULIPALVELUIDEN HENKILÖSTÖN YHTEISTYÖTÄ JA TUKEA JA HAAVISTO ON PERUSTELLUSTI VOINUT ARVIOIDA AL-HOLIN OPERAATION PITKÄKESTOISEKSI. Konsulipäällikön siirtohakkeen poikkeuksellisuus suhteessa UM:n vakiintuneeseen hallintokäytäntöön korostaa sen luonnetta ennakoimattomana ja MAHDOLLISESTI osin oikeasuhteisuusvaatimuksen kannalta ongelmallisena. Vaikka päätöksenteko laajemmin al-Hol-asiassa on osittain perustunut oikeuskanslerin ratkaisuun ja päätöksenteon taustalla olevilla tavoitteilla on siten kytkentä julkiselle vallalle asetettuun perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteen täyttämiseen, (POIS: nämä näkökohdat eivät liity konsulipäällikön siirtohankkeen lainmukaisuuteen ja siten) sanotut seikat eivät oikeuta käyttämään toimivaltaa sellaiseen tarkoitukseen, johon se mainitun säännöksen perusteella ei ole käytettävissä. (81) (lisäys:) SAATTANEEN rikkoa (83) Perustuslakivaliokunnan mielestä Haaviston menettelyn moitittavuutta VOIDAAN KUITENKIN PITÄÄ VÄHÄISENÄ (POIS: ei voida rikosoikeudellisessa arviossa pitää kokonaisuutena arvioiden vähäisenä)