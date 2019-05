MTV Uutiset Rovaniemellä: Suurvallat kohtaavat jälleen Suomessa, tällä kertaa ulkoministeritasolla – maiden kireät välit nousevat todennäköisesti päärooliin

Yhdysvallat yrittää syrjäyttää presidentti Nicolas Maduroa, joka puolestaan on Venäjän liittolainen. Venäjä on pönkittänyt horjahtelevaa Venezuelaa jo vuosikymmenten ajan usein eri tavoin – erityisesti rahallisesti. Vastapalkaksi Venäjä on saanut jalansijaa aivan Yhdysvaltain kainalossa.