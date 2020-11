MTV Uutiset paikalla: Wilmingtonissa juhlitaan Bidenin voittoa – “Osa tanssii, osa kyynelehtii”

– Osa tanssii, osa kyynelehtii. Ihmiset huutavat Uncle Joe! Paikalliset ovat todella ylpeitä siitä, että Biden on kotoisin täältä. Osa on sanonut minulle odottaneensa tätä päivää neljä vuotta, Karppinen raportoi.

Juhlintaa WIlmingtonissa se seikka, että alue on viime vuosina ollut voimakkaasti demokraattista puoluetta kannattavaa.

Riitaisia viikkoja edessä

Presidentti Donald Trump on nostanut useita oikeusjuttuja vaaliprosessia vastaan. Karppisen mielestä Trumpin tarkoituksena on kylvää epäluuloa.

– Se on varmaa, että riitaisia viikkoja ja kaikenlaisia oikeustoimia on edessä.

Biden sanoi tänään twitterissä olevansa kaikkien amerikkalaisten presidentti siitä riippumatta, tukiko äänestäjä Bidenia vai ei. Karppisen mukaan kaikille on jo tänään selvää, että Bidenillä ja varapresidentti Harrisilla on edessään valtava työ.

– Biden tietää sen itsekin kuten myös Kamala Harris, josta tulee ensimmäinen nainen varapresidenttinä. Sitten on heitä, jotka ihan pelkäävät demokraattipuoluetta. He kutsuvat puoluetta sosialistiseksi puolueeksi. Jotta tämä kuilu ihmisten välillä saadaan kurottua, siinä on kova työ Bidenillä ja Harrisilla.