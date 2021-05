MTV Uutiset Texasissa: Yhdysvaltain rajaseudulla ihmisiä kuolee aavikolle joka viikko – "Raja-alueet ovat kuin siirtolaisten hautausmaita"

Texasilainen Eddie Canales tuntee rajaseudun maaston jo liiankin hyvin.

– Tältä tilalta on myös löytynyt lukuisia ruumiita. Onneksi he antoivat vihdoin minulle luvan pystyttää vesipiste, Canales näyttää kartalta MTV Uutisille.

Canales pyörittää South Texas Human Rights Center nimistä avustusjärjestöä ja hätälinjaa. Hätälinja on tarkoitettu siirtolaisten omaisille, mihin he voivat soittaa, jos laiton maahantulija ei ole saapunut perille, on eksynyt tai kadonnut matkalla.

– Yhdysvaltain ja Meksikon raja-alueet Texasissa ja Arizonassa ovat kuin siirtolaisten hautausmaita. Maasto on aavikkomaista. Luonto on rajua, kaikessa on piikit mikä kasvaa. Ilmankosteus on niin korkea, että ihminen menettää nestetasapainonsa ja sairastuu todella nopeasti, Canales kertoo.

Pääosin Keski-Amerikasta ja Meksikosta tulleet siirtolaiset uskaltavat vaaralliselle matkalla, koska heillä ole kotimaassaan vaihtoehtoa. Rajavartiosto ja paikalliset pelastavat eksyneiden henkiä jatkuvasti, mutta osa löytyy liian myöhään. Canales ja paikalliset ovat löytäneet useita ruumiita.

– Kerran löysin elossa olevia ihmisiä tuolta, Canales osoittaa eteenpäin autosta käsin samalla, kun ajamme pitkin hiekkaista maastoa.

– Annoin heille vettä ja kaiken ruoan mitä minulla oli. He olivat eksyksissä ja kiertäneet samaa maa-aluetta edestakaisin kolme päivää, Canales lisää.

Siirtolaisten vuoksi Canales ja muut vapaaehtoiset pitävät yllä juomavesipisteitä keskellä kuivaa Etelä-Texasia. Maa on pääosin yksityisten maatilallisten maita, joten Canales tarvitsee luvan vesipisteiden pystyttämiseen.

Pelkästään Etelä-Texasin Brooksin piirikunnasta on löytynyt kevään aikana jo yli kolmenkymmenen siirtolaisen ruumiit. Se on enemmän kuin yksi ruumis joka viikko ja lähes yhtä paljon kuin koko viime vuonna yhteensä. 2000-luvulla on ollut synkempiäkin vuosia, mutta siirtolaisten määrän kasvessa, paikalliset alkavat olla jo turtuneita.

–Uskon, että tämä jatkuu tällaisena vielä kauan. Jos he eivät tule meidän piirikunnan läpi, niin sitten naapuripitäjän. He löytävät kyllä keinon tulla, paikallinen veteraani Milo Ortizsanoo.

Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris matkustaa kesäkuussa Meksikoon ja Guatemalaan siirtolaistilanteen vuoksi.