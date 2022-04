MTV Ukrainassa: Ammuslaatikoiden vierellä tohjoksi ammutut televisiot todistavat venäläisten ryöstö- ja tuhovimman

Toimittajamme Niko Nurminen on vieraillut Obukhovychin kylässä, joka sijaitsee noin sadan kilometrin päässä Kiovasta luoteeseen.

Nurmisen mukaan venäläisjoukkojen jäljiltä on paljastunut paljon ryöstelyä, varsinkin elektroniikkaliikkeitä on tyhjennetty.

– Olemme liikkuneet sotilaspartion kanssa. Koulurakennuksen takapihalla on merkittäviä määriä venäläisiä ammuslaatikoita. Venäläisjoukkoja on ilmiselvästi kiinnostanut ottaa matkaan ryöstösaalista.

– Ammuslaatikoiden vierellä on isoja taulutelevisioita. Niitä, joita ei ole saatu matkaan, on hajotettu tai ruudut on ammuttu aseella rikki.