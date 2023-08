MTV Uutiset Kiovassa: "Orpo että Zelenskyi jatkoivat toistensa puheenvuoroja lennosta"

– Näyttäisi siltä, että Suomi on tulossa entistä voimakkaammin mukaan rauhanprosessiin, jota yritettiin rakennella viimeksi Saudi-Arabiassa. Jotain askeleita siellä saatiinkin aikaiseksi, koska mukana oli myös Venäjän tukija Kiina, Nurminen kertoo.

Ukrainalle annettava tuki puheenaiheena

Keskusteluissa on myös rivitalomoduulit, joita Suomi on aikaisemmin rakentanut Ukrainaan. Näistä tullaan Nurmisen mukaan keskustelemaan lisää Kiovassa.

Ukrainalle on lähtemässä uusi avustuspaketti, jonka sisältönä on myös esimerkiksi raskasta aseistusta.

– Zelenskyi sanoi Kiovassa, että myös aikanaan käyttöikänsä päässä olevat Hornetit saattaisivat kelvata Ukrainalle. Pääkiinnostus on kuitenkin F16-hävittäjissä, Nurminen kertoo.

Ukraina on kouluttanut lentäjiä sekä huoltohenkilöstöä F16-hävittäjiä varten.

Suomen kokonaistuki Ukrainalle on yli 1,7 miljardia euroa. Suomi on myöntänyt Ukrainalle 17 pakettia puolustusmateriaaliapua, jonka yhteisarvo on 1,2 miljardia euroa.