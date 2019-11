MTV Uutiset Hongkongissa: Kaupunki räjähdysherkässä tilanteessa, käännekohta voi olla edessä vielä tällä viikolla – "Kyynelkaasun lemu leijailee kaupungissa"

– Tiiliskivi on se ase, jota mielenosoittajat ovat käyttäneet poliisia vastaan, ja poliisi on vastannut tähän omilla aseillaan, sanoo Lahtinen esitellen yhtä tiilenpalasta.

Joukko mielenosoittajia saarrettu

– Täällä leijailee tietyissä paikoissa vielä kyynelkaasun lemu. Graffiteja on ympäriinsä, ja tiilenpalasia on piilotettu häthätää erinäisiin syvennyksiin, samoin kuin käytöstä poistettuja sateenvarjoja. Tämä kaikki kuvastaa sitä, että tilanne voi mennä suuntaan tai toiseen.

– Tilanne on polyteknisellä yliopistolla se, että arviolta kymmeniä opiskelijoita on yhä linnoittautuneena. He ovat toisaalta myös poliisin eristämiä, eivätkä he pääse sieltä poistumaan.