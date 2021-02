MTV Uutiset Airiston veneturman oikeudenkäynnissä: Moottoriveneen kuljettaja kiistää törkeät rikokset – "Hän on tähystänyt, mutta ei ole nähnyt"

– Vastaajan käsityksen mukaan kyseessä on kahden veneen valitettava yhteentörmäys. Vastaajan käsityksen mukaan kyse on kokonaisuutena arvioiden enemmänkin tapaturmasta, kuin missään nimessä törkeän tuottamuksen vuoksi toteutuneista rikoksista.

– Vastaaja on tähystänyt, mutta ei ole nähnyt. Havaittuaan veneen vastaaja on välittömästi väistänyt. Ei ollenkaan kiistetä, etteikö veneet ole osuneet toisiinsa, syytetyn puolustaja, varatuomari Juha Suominen totesi salissa.

– (Syytetyn nimi) on kuljettaessaan omistamaansa noin 15-metristä Fairline-merkkistä moottorivenettä Paraisten merialueella, Airiston selällä törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt asianmukaisen tähystyksen sekä laiminlyönyt noudattaa väistämisvelvollisuuttaan sillä seurauksella, että hänen kuljettamansa moottorivene on törmännyt -- moottoripurjeveneeseen.

10.30 Syyttäjä kertoo asiaesittelyssään, että turma on johtunut puutteellisesta tähystyksestä. Rekonstruktiossa, jossa käytettiin turmavenettä vastaavaa moottorivenettä, on ilmennyt että näkyvyys moottoripurjeveneeseen olisi ollut hyvä jo paljon ennen törmäystä.

– Päämieheni ei ollenkaan kiistä sitä ikävää lopputulemaa mikä on tullut. Havaittuaan veneen hän on väistänyt. Hän on ajanut, tähystänyt, ei ole nähnyt, ja kun on nähnyt, on pyrkinyt väistämään.