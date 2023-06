MTV Urheilun tiedot: SJK:n timantin ympärillä käy nyt kova kuhina – pöytään lyötiin jo mittava ostotarjous

SJK hankki Yegben maaliskuussa 2022 lainasopimuksella ghanalaisesta Vision FC:stä. MTV Urheilun tietojen mukaan SJK on sittemmin aktivoinut lainaan sisältyneen osto-option suunniteltua aiemmin ja allekirjoittanut pelaajan kanssa tuoreen 4,5-vuotisen sopimuksen.

Yegben vakuuttavat otteet Veikkausliiga-kentillä ovat kuitenkin herättäneet myös muiden seurojen huomion. MTV Urheilun tietojen mukaan SJK on vastaanottanut Yegbestä useita ostotarjouksia, jotka ovat peräisin Pohjoismaista. Kyselyitä on saapunut lisäksi Belgiasta ja Ranskasta.

All Over Press / Marko Tuominiemi

Yegbe on ollut yksi tärkeimpiä hahmoja SJK:n väkevän alkukauden takana. Hän on avannut kauden kaikki 11 Veikkausliiga-ottelua, joissa vyölle on kertynyt kahdeksan nollapeliä ja kaksi maalisyöttöä.