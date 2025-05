Orpo Ukrainassa: Suomi väestönsuojayhteistyöhön Ukrainan kanssa – "Suojellaan ihmiset ja pysäytetään Putin"

Pääministeri Orpo on ollut tänään vierailulla Ukrainassa. Vierailun syynä on, että Suomi ja Ukraina aloittavat kansainvälisen yhteistyön väestönsuojien rakentamiseksi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vieraili päivän aikana muun muassa kiovalaisessa koulussa, jossa on rakennettu maanalaisiin kerroksiin opetustiloja sotatilan ja jatkuvien ilmahyökkäysten takia.

Koulut ja koulutus kärsivät sodasta paljon, koska oppitunteja tai koulupäiviä on ollut usein pakko keskeyttää ilmahyökkäysten takia.

– On vaikuttavaa nähdä, miten olette rakentaneet lapsille turvalliset opetustilat. Suomi auttaa Ukrainaa niin pitkään kuin on tarve. Meidän on pidettävä lapset turvassa ja pysäytettävä Putin. Sodan on joskus loputtava, Orpo puhui ukrainalaisille kouluvierailulla.

Suomi ja Ukraina käynnistävät yhdessä koalition väestönsuojien rakentamiseksi. Mukaan pääsevät muutkin maat, jos kiinnostuneita ilmaantuu.

Ukrainan sota on osoittanut sen, kuinka tärkeitä riittävät väestönsuojat ovat sotatilanteessa.

Ilmahälytyksen soidessa olisi päästävä turvaan.

– Suomalaiset antavat vahvaa asiantuntemustaan väestönsuojien rakentamiseen, Orpo sanoo.

Ukrainan tarkoituksena on rakentaa jopa noin 10 000 väestönsuojaa seuraavan kymmenen vuoden aikana.

2:33 MTV Kiovassa: Venäjän lennokkisota vei yöunet, mutta ei toivoa.

Suomi on muutenkin auttamassa Ukrainaa jälleenrakennuksessa. Yhteistyösopimuksia tehdään myös koulutus- ja energiasektoreilla.

EU:ssa Orpo sanoo yrittävänsä sitä, että Ukrainan jäsenyysneuvottelut aloitetaan pikaisesti.

– Se olisi viesti niin Putinille kuin Trumpille. Ukrainalaiset kuuluvat Eurooppaan, pääministeri sanoi tiedotusvälineille.

Vierailu raunioiden äärellä

Venäjän ohjus- ja drooni-iskut ovat tappaneet lukuisia ihmisiä Kiovassa viime viikkoina. Petteri Orpo tutustui iskuista ehkä verisimmän jälkiin.MTV Uutiset

Pääministeri Orpo vieraili keskiviikkona Kiovassa myös paikalla, jossa ohjusisku tappoi 12 ihmistä huhtikuun lopussa.

Raunioiden vieressä oli yhä paljon kukkia ja lasten leluja kunnioittamassa kuolleiden siviilien muistoa.

– Näky oli järkyttävä. Sota on saatava loppumaan, Orpo kommentoi myöhemmin medialle.

Ukrainan sisäministeriön edustajat kertoivat, että ohjusiskun paineaalto oli vaikuttanut satojen metrien säteellä. Monet ikkunat odottivat lähistöllä yhä korjausta, vaikka ukrainalaiset olivat ripeästi ryhtyneet korjaustöihin. Tuhot ovat kuitenkin suuria.

Orpo vastasi myös kysyttäessä, ettei hän ilahtunut Helsingin Sanomien uutisesta, että joitakin suomalaisia oli osallistunut Venäjän suurlähetystön kutsuille Helsingissä.

Vierailu myös Hesburgerin tehtaalla

Orpo ja Ukrainan pääministeri Denys Shmyhal vierailivat aamulla Hesburgerin tehtaalla, joka sijaitsee lähellä Kiovaa. Pääministerit söivät hampurilaiset.

Hesburger on aikeissa laajentaa toimintaansa Ukrainassa. Yhtiöllä on jo useita ravintoloita maassa.