MTV aavekylässä Ukrainassa: Hylätyssä kenttäsairaalassa ehkä omien tappamia venäläisiä – "Eivät vieneet haavoittuneita mukanaan"

MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen on kiertänyt Kiovan ympäristössä olevia alueita jo useamman päivän ajan.

Bohdanivkan kylää tutkinut Nurminen kertoo, että kylän lisäksi koko Kiovan alue on täynnä tuhottua sotakalustoa.

– Tämä on yksi niistä kylistä Kiovan ympäristössä, joita venäläiset pitivät hallussaan. He eivät onnistuneet etenemään, Nurminen kertoo.

Bohdanivkan kylässä ei ole asukkaita, vain joissakin jäljelle jääneissä taloissa on ihmisiä.

– Ihmiset ovat tästä kylästä paenneet eivätkä he ole vielä tulleet takaisin. Noin puolet taloista on raunioita, joten asuinpaikkoja ei olekaan. Muutamia vanhempia miehiä on kuitenkin asunut täällä koko ajan, Nurminen avaa.