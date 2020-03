MTV testasi Helsingin räntärytinän pauhun: "Kannattaa liikkua varovaisesti, että pääsee kotiin asti turvallisesti"

Ilmatieteen laitos varoittaa, että ajokeli muuttuu erittäin huonoksi eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Pohjois-Suomeen ennustetaan huonoa ajokeliä iltayöstä alkaen. Maan etelä- ja keskiosissa myös tuulee voimakkaasti. Esimerkiksi Loviisassa päivä on ollut varsin puuskainen.

MTV Uutisten toimittaja Pauliina Ainasoja on ollut Helsingin Kalasatamassa raportoimassa lumimyräkästä.

– Maa on hyvin loskainen ja tuultakin riittää.

Etelässä pahin myräkkä on jo ohi. Tiellä on kuitenkin loskaa ja tuuli on puuskittaista.