MTV seuraa: Pitääkö Max Verstappen nälkäiset Ferrarit takanaan? Valtteri Bottaksella edessä hurja urakka

Valtteri Bottaksella on edessään tänään hurja urakka, sillä Alfa Romeon suomalaiskuski joutuu starttaamaan kisaan varikolta .

Itävallan GP, liveseuranta:

Kello 16.00: Lämmittelykierros on käynnissä!

Kello 15.43: Tällä kaudella eniten osakilpailuvoittoja on napannut Verstappen, joka on voittanut kuusi osakilpailua. Charles Leclerc on voittanut kahdesti ja Sergio Perez sekä Carlos Sainz kerran.