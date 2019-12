MTV paikalla: Mielenosoituksissa otettu kiinni yhteensä kuusi henkilöä – sateenkaarilippua kantanut mies poistettiin Soldiers of Odinin marssilta

Helsingissä järjestetään tänään useita mielenosoituksia. Natseja vastustavat ryhmät, 612-soihtukulkue ja Soldiers of Odin -katupartio ovat ilmoittaneet marsseista. Poliisi kielsi tänä vuonna Kohti vapautta -liikkeen mielenosoituksen Helsingissä.

16.44: Poliisi on pidättänyt yhden henkilön, joka häiritsi Soldiers of Odinien kulkuetta.

16.20: STT:n mukaan noin satakunta mielenosoittajaa on kerääntynyt Kansalaistorille. Mielenosoittajat kantavat Suomen lippuja. Aukiolla on myös useita poliisiautoja. Soldiers of Odin -katupartion marssi lähtee liikkeelle Kansalaistorilta.