MTV seuraa: Huuhkajien maalipyssy omituisella pelipaikalla – tässä Huuhkajien kokoonpano Kazakstania vastaan

Suomen maajoukkue on tiukassa paikassa, sillä lohkon kärjessä Tanska ja Slovenia ovat neljän pisteen karkumatkalla. EM-paikkaa ajatellen karsintalohkossa tasapisteissä olevaa Kazakstania vastaan pitäisi Suomen ottaa voitto. Tässä artikkelissa seurataan ottelua hetki hetkeltä.

Seuranta:

Klo 18.43 Pohjoiskaarre ilmoitti jo ennen ottelua, että se kunnioittaa eilen Belgiassa ammuttuja ruotsalaiskannattajia hiljaisella hetkellä ennen ottelua. Toimittajamme Riku Hellanto raportoi Olympiastadionilta, että Pohjoiskaarteessa näkyy myös lakana, johon on kirjoitettu "Vi står upp för Sverige" eli vapaasti käännettynä "Olemme Ruotsin tukena".

– Haetaan parempaa tulosta kuin Sloveniassa. Huomioidaan Kazakstanin joukkuetta, mutta saadaan tuoreita voimia kentälle. Muodostelma on 3-4-3. Daniel Håkans on vasen wingback, Kanerva paljastaa.

Klo 18.27 EM-karsinnoissa Suomen parhaat maalintekijät ovat Daniel Håkans ja Oliver Antman. Banjamin Källman on tehnyt kaksi maalia ja Glen Kamara, Pukki ja Pohjanpalo yhden mieheen.

Kaksi viimeistä ottelua ovat päättyneet tappioon ja viimeinen on voitto on nimen omaan Kazakstanista, kun Suomi haki 1–0-voiton vierasottelusta.

Kazakstan on ollut karsintojen yllättäjä. Edellisessä ottelussa se hävisi Tanskalle, mutta esitti ajoittain todella vahvaa peliä, varsinkin vastahyökkäyksistä. Niiden kanssa Suomen pitää olla tänään tarkkana.

Klo 18.12 Huuhkajat pelaa siis eri ryhmityksellä kuin tappioon päättyneessä Slovenia-ottelussa. Silloin pelattiin viiden alakerralla, mutta nyt puolustuslinjassa on vain neljä pelaajaa. Linjasta on hävinnyt Leo Väisänen ja vasen laitapakki on vaihdettu Jere Urosesta Richard Jenseniin.