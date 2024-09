F1-mestaruustaistoon merkittävä käänne: McLaren teki päätöksensä

Formula ykkösten mestaruustaisto on virittynyt jännitteisimpään tilaan kuin moneen vuoteen, kun McLaren ja Lando Norris ovat nousseet haastamaan Red Bullin ja Max Verstappenin valta-asemaa.

Norris on tällä hetkellä 62 pisteen päässä sarjaa johtavasta Verstappenista, kun kahdeksan osakilpailua ja niiden sisällä yhteensä kolme sprinttikilpailua on kaudesta vielä ajamatta. McLaren-tallitoveri Oscar Piastri on puolestaan neljäntenä 106 pistettä kärkeä perässä.