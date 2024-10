MTV selvitti: Näin radikaalisti katukannabis on muuttunut – "Se on ihan eri aine"

Katukannabis on vahvistunut merkittävästi vuosikymmenten aikana. Asiantuntijan mukaan nyt esimerkiksi nuorisolle kaduilla myytävä kannabis on täysin eri aine, kuin mitä aiemmat sukupolvet ovat nuoruudessaan polttaneet, ja siitä on seurannut merkittäviä ongelmia.