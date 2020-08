MTV vangitsemisoikeudenkäynnissä: 10 miestä ja kaksi naista epäiltynä murhasta Helsingissä – jo kolme epäiltyä vangittu todennäköisin syin teosta

10.31: Kaikkiaan kolme nuorta miestä on vangittu todennäköisin syin murhasta epäiltynä.

9.34: Toisen epäillyn käsittely on alkanut. Hän yrittää kommentoida salissa tutuilleen ja hänelle on huomautettu asiasta.

9.30: Vangitsemisia on vaatinut tutkinnanjohtaja Jukka Larkio Helsingin poliisista. Hän ei toistaiseksi kommentoi asiaa medialle.

9.26: Ensimmäinen tapauksesta epäilty on vangittu todennäköisin syin epäiltynä murhasta. Kyseessä on yksi kymmenestä miesepäillystä.

Henkirikoksen uhri oli aikuinen mies. Poliisi ei toistaiseksi kerro, missä päin pääkaupunkia henkirikos on tapahtunut. Murhan rikosnimike viittaa erityisen raakaan tai julmaan tekotapaan.

Eri-ikäisten epäiltyjen joukko

Helsingin käräjäoikeuden pakkokeinokanslian mukaan vangittavien joukko koostuu sekä 70-, 80-, ja-90-luvulla syntyneistä miehistä ja naisista. Naisia on kaksi, loput ovat miehiä.

Kun rikoksesta epäilty pidätetään, hänen vangitsemisvaatimuksensa on otettava käsittelyyn viimeistään neljän päivän kuluttua kiinniottamisesta. Näin ollen keskiviikkona kiinniotettujen epäiltyjen vangitsemisoikeudenkäynti on pidettävä viikonlopun aikana. MTV Uutiset Live on paikalla vangitsemisoikeudenkäynnissä, jossa käsitellään aamupäivän aikana kuuden murhasta epäillyn tapaus ja keskipäivästä alkaen kuuden muun.