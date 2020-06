MTV paikalla: Tältä näyttää Tampereelle rakennettavan Uros Live -areenan työmaalla juuri nyt

Tällä hetkellä menossa on esimerkiksi talotekniikan rakentaminen ja teräksisten kattoristikoiden asentaminen.

–Täytyy sanoa, että olemme vaikeimmat asiat jo voittaneet. Eli kansi tehtyä ja runko on niin pitkällä. Sisätöissä on selkeämpää se tekeminen, sanoo projektijohtaja Rauno Kulmala SRV:ltä.

Pitääkö aikataulu?

Uros Live -nimisen areenan on määrä valmistua ensi vuoden loppuun mennessä ja jääkiekon MM-kisoja pelataan täällä keväällä 2022. Aikataulusta ollaan nyt hieman jäljessä.

– Olemme noin pari kuukautta jäljessä. Meillä on tavoitteena katsoa jatkossa, mitä on meillä on tehtävissä, mutta muuten ollaan samassa tilanteessa edelleen, Rauno Kulmala toteaa.