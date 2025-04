MTV paikalla: Rooma siirtyi poikkeusaikaan – "Normaali toiminta pysähtynyt"

Roomassa surraan maanantaina menehtynyttä Paavi Franciscusta.

Toimittaja Jenni Meronen kertoo, että Roomassa on paavin kuoleman johdosta siirrytty poikkeusaikaan. Ihmismäärät ja turvatoimet ovat maanantaista lähtien lisääntyneet huomattavasti.

– Täällä on joka puolella paloautoja, poliiseja ja muita viranomaisia, Meronen kertoo.

Poliisi ohjaa Vatikaanin Pietarinaukiolle meneviä ihmisiä kiertoreitille.

– Ihmisille tehdään kaksinkertainen turvatarkastus. Ensimmäisellä portilla pyydetään avaamaan laukut ja sitten tuonne itse aukiolle pääsee vain läpivalaisulaitteen läpi.

Toiminta osittain pysähtynyt

Rooman ylle on julistettu lentokieltoalue, mutta Merosen mukaan jonkinlaisia viranomais-helikoptereita pörrää taivaalla.

– Aukiolle ja sille johtavalle tielle on pystytetty valtavia näyttöjä lauantain hautajaisia varten. Lisäksi täällä on varmaan satoja toimittajia ympäri maailmaa. Osa heistä on aidattu toimittajakarsinoihin, mutta osa tekee suoraa lähetystä keskellä katua.

Rooman normaali toiminta on Merosen mukaan pysähtynyt. Paavin kuolema näkyy vahvasti myös muualla Italiassa.

– Eilen Italian yleisradioyhtiö RAI keskeytti kaikki mainosten ja viihdeohjelmien näyttämisen. Myös urheilutapahtumat keskeytettiin koko Italiassa. Jalkapallon ystäviä harmitti erityisesti se, että Serie A:n otteluita jouduttiin siirtämään, Meronen kertoo.

Lippuja puolitangossa Roomassa.

Suuri ihmismäärä haastaa myös turvallisuuden

Liput ovat puolitangossa kaikissa julkisissa rakennuksissa Italiassa. Italiaan julistettiin tiistaina viiden päivän suruaika, joka kestää hautajaispäivään asti.

Colosseumin valot pimennettiin illalla paavin muiston kunniaksi.

– Roomassa on jo nyt valtava määrä pääsiäisturisteja ja pyhiinvaeltajia, jotka ovat tulleet tänne viettämään riemuvuotta, joka tosiaan toistuu 25 vuoden välein. Heidän lisäkseen kaupunkiin odotetaan satoja tuhansia uusia turisteja, jotka tulevat tänne hautajaisia varten, Meronen kertoo.

Suuri ihmismäärä asettaa kaupungin infrastruktuurin, jätehuollon ja liikenteen valtavan paineen kohteeksi. Ihmismäärä haastaa myös turvallisuuden.

– Täällä on jo nyt lisätty tuhat viranomaista partioimaan tänne. Merkittävimpien nähtävyyksien lähelle on lisätty valvontaa.

Myös julkisen liikenteen bussilinjoja on lisätty vastaamaan ihmismäärää.

Viikonloppuna Italiaan oli ennen paavin kuolemaa suunniteltu järjestettäväksi kaksi merkittävää tapahtumaa. Perjantaina juhlitaan fasismista vapautumisen 80-vuotisjuhlapäivää. Viikonloppuna vietetään myös nuorten juhlavuotta.

– Ei ole vielä tietoa, mitä näille juhlallisuuksille nyt tapahtuu, Meronen kertoo.