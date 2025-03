MTV paikalla: Janne Puhakan murhaoikeudenkäynti alkaa

Entisen jääkiekkoilija Janne Puhakan murhan oikeudenkäynti alkaa tänään.

MTV Uutiset tulee tässä artikkelissa seuraamaan oikeudenkäyntiä sen edetessä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Janne Puhakan, 29, murhasta syytetään tämän entistä miesystävää, norjalaista Rolf Nordmoa, 66. Teon motiiviksi pidetään parisuhteen päättymistä. Nordmo on myöntänyt aiheuttaneensa Puhakan kuoleman, mutta kiistää syyllistyneensä murhaan. Nordmon asianajaja Ville Luoto on aiemmin kertonut, että Nordmo katuu tekoaan ja on siitä äärimmäisen pahoillaan.

0:42 Näin MTV Uutiset raportoi rikospaikalta tuoreeltaan lokakuussa.

Oli mennyt käymään asunnolla

Puhakka oli mennyt käymään Nordmon asunnolla Espoon Hennaalla sunnuntai-iltapäivänä 13. lokakuuta. Puhakka ja Nordmo olivat aiemmin asuneet asunnossa yhdessä, mutta poliisin mukaan heidän parisuhteensa oli päättynyt joitain viikkoja aiemmin.

Mediatietojen mukaan Puhakan uusi kumppani oli huolestunut, kun ei ollut saanut tähän yhteyttä. Puhakan ystävän mentyä paikalle oli tämä poliisin kertoman mukaa nähnyt ikkunasta Puhakan kuolleena ja soittanut hätänumeroon.

Poliisi epäilee, että hyvin pian Puhakan saavuttua asunnolle häntä oli ammuttu kahdesti rintakehän alueelle metsästyshaulikolla. Poliisin käsityksen mukaan Nordmo oli ampunut Puhakan metsästyshaulikolla, johon hänellä oli luvat kotimaassaan Norjassa.

Poliisi pitää tekoa raakana, julmana ja vakaasti harkittuna, sillä se uskoo Nordmon suunnitelleen tekoa noin viikon.

Puhakan tai epäillyn Nordmon nimeä poliisi ei ole vahvistanut, mutta sekä uhrin että epäillyn nimet ovat olleet julkisuudessa runsaasti esillä.