Puolustus Rolf Nordmon tappoviestistä: "Irrotettu asiayhteydestä"

"Me lähdemme murhasta, he taposta", kertoo syyttäjä.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa on käsitelty tänään viime vuonna tapahtunutta ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan henkirikosta. Oikeudenkäynnissä murhasta syytetään Puhakan entistä miesystävää norjalaista Rolf Nordmoa.

Syyttäjä Annukka Juntunen ja Nordmon asianajaja Ville Luoto vastasivat median kysymyksiin käräjäoikeuden käytävillä.

Syyttäjän viesti oli selkeä: Nordmolle haetaan tuomiota murhasta.

– Me lähdemme murhasta, he taposta. Tämä on aika tavallinenkin asetelma oikeudenkäynnissä, ollaan vastapuolen kanssa hieman erimielisiä, Juntunen kertoo.

Juntunen perustelee murhatuomiota vakaan harkinnan ja erityisen raa'an ja julman tekotavan vuoksi.

– Sillä tarkoitetaan käytetyn väkivallan tapoja. Se on sitten juridista harkintaa, että onko tämmöisesti ollut kyse vai ei.

Puolustus: "Viesti on irrotettu asiayhteydestä"

Puolustusasianaja kommentoi medialle, että Nordmo kiistää teon tapahtuneen vakaasta harkinnasta.

Oikeudessa käsiteltiin kuitenkin myös vanhoja viestejä ystävälle, joista käy ilmi Nordmon aikeet satuttaa Puhakkaa. Ville Luodon mukaan oikeudessa esille otettu, kohua herättänyt viesti (jossa Nordmon kerrotaan suunnitelleen Puhakan tappamista) on "irrotettu asiayhteydestä".

– Ylipäätänsä tuo yksittäinen viesti on osa viestikeskustelua, se tietylla tapaa irrotettu asiayhteydestä. Nyt tullaan käymään läpi ne viestit sen ympärillä, eikä se meidän näkemyksen mukaan millään tavalla indikoi sitä, että tuossa vaiheessa olisi suunniteltu.

– Niin kuin sanoin, viesti käydään iltapäivällä läpi.

Kuuntele syyttäjän ja puolustuksen näkemykset kokonaisuudessaan yläpuolelta.