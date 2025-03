Mitä Rolf Nordmon psykiatri kertoo? MTV seuraa Janne Puhakan murhaoikeudenkäyntiä

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus jatkaa syksyllä kuolleen Janne Puhakan murhan käsittelyä.

Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan murhan käräjäoikeuskäsittelyssä alkaa tänään maanantaina kolmas päivä. MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä.

Viime viikolla alkaneen oikeudenkäynnin aikana on kuultu jo syyttäjän ja murhasta syytetyn entisen miesystävän Rolf Nordmon, 66, näkemys lokakuun 13. päivänä tapahtuneesta henkirikoksesta.

Nordmo on myöntänyt ampuneensa Puhakkaa metsästyshaulikollaan ja aiheuttaneensa tämän kuoleman, mutta kiistää teon olleen murha. Hänen mukaansa teko ei ollut vakaasti harkittu.

Nordmoa itseään kuultiin käräjäoikeudessa perjantaina. Hän kertoi toimineensa ampumistilanteessa refleksinomaisesti Puhakan kieltäydyttyä koiran hoitamisesta.

Teon taustalla vaikuttivat hänen mukaansa pitkään jatkuneista rahahuolista johtunut stressi, hänen ja Janne Puhakan parisuhteen päättyminen, sekä kiistely yhteisesti hankitun metsästyskoira Fridan hoitamisesta.

Syyttäjän mukaan Nordmo oli toiminut suunnitelmallisesti ja tuonut metsästyshaulikkonsa Norjasta Suomeen nimenomaan henkirikoksen tekemistä varten.

Oikeuden on tarkoitus kuulla maanantaina todistajia, joiden joukossa on muun muassa Nordmoa hoitanut psykiatri. Kuulemiset käydään mahdollisesti suljetuin ovin. Iltapäivällä ääneen pääsevät Nordmon läheiset. Tämä kuuleminen on oletettavasti julkinen.

Oikeudenkäynnille on varattu kaikkiaan neljä päivää.

Ensimmäisenä kuullaan oikeuslääkäriä. Aiheena on Puhakalle tehty oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Oikeus käsittelee tämän osuuden yleisön läsnä olematta.

Oikeudenkäynti alkaa.