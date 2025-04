MTV:n vaalitentti: Kaksi kättä jäi alas, kun puheenjohtajilta kysyttiin miinasopimuksesta – näin he perustelevat

Ottawan miinakieltosopimuksesta irtaantuminen puhutti MTV:n kunta- ja aluevaalitentissä tänään illalla.

Suomi pyrkii irtautumaan kansainvälisestä Ottawan miinakieltosopimuksesta ja puolustukseen lisätään miljardeja euroja ennennäkemättömällä tavalla vuoteen 2029 mennessä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) on todennut Suomen olevan edelleen turvallinen maa. Orpon mukaan syy Suomen uusille linjauksille tulee Venäjältä.

– Neljättä vuotta Venäjä hyökkää Ukrainan kimppuun. Jos toivottavasti Ukrainaan rauha saadaan, niin se tulee tarkoittamaan sitä, että Venäjä mitä todennäköisimmin tulee siirtämään joukkoja meidän rajoille. Minä haluan, että meillä on niin vahva puolustus silloin – miinat mukaan lukien, ettei tulisi mieleen yrittääkään

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela eivät puolestaan tue ajatusta siitä, että Suomen pitäisi valmistautua miinasopimuksesta irtautumiseen.

– Ilmiselvää, että Suomen kansallinen turvallisuus pitää kyetä takaamaan kaikissa tilanteissa. Samaan aikaan Suomen etu on myös sääntöpohjainen maailma, toteaa Virta.

Virta kommentoi, että hän ei ole vielä nähnyt miinaselvitystä.

– Haluan perehtyä siihen ajan kanssa ja rauhassa ja sen jälkeen muodostaa kantani suhteessa muuttuneeseen turvallisuusympäristöön

Koskela toteaa vasemmistoliiton ajatelleen jo pitkään, että Ottawan sopimuksessa on tärkeätä pysyä. Koskelan mukaan on myös pienen maan etu, että pidetään kiinni sääntöpohjaisesta maailmanjärjestyksestä ja monenkeskisyydestä.

– Tottakai Suomen ja suomalaisten turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Pidän tärkeänä sitä, että kuten puolustusselonteossa on todettu, että tätä asiaa selvitetään. Mutta myös suorituskyky, joka liittyy miinoihin on kyllä korvattu esimerkiksi viuhkapanoksilla ja muilla vastaavilla toimilla.

Koskelan mukaan vasemmistoliittokaan ei ole vielä päässyt tutustumaan selvitykseen.