Suomi aikoo irtaantua Ottawan sopimuksesta – asiantuntijan mukaan siitä ei koidu mainehaittaa

Lähtöä pidetään todennäköisenä, mutta jääkö Suomelle siitä mainehaitta?

Eduskunta äänestää tänään jalkaväkimiinojen käytön kieltävästä Ottawan sopimuksesta irtaantumisesta.

SDP:n kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri aikoo äänestää Ottawan sopimuksesta irtautumisen puolesta.

– Ei se päätös miellyttävä ole, mutta olemme tilanteessa, jossa joudutaan katsomaan turvallisuus edellä Suomen ratkaisuja, Kumpula-Natri kertoi Huomenta Suomessa.

Ulkoasiainvaliokunta on puoltanut Suomen lähtöä Ottawan miinasopimuksesta. Baltian maissa on päädytty samaan linjaukseen. YK:n pääsihteeri sen sijaan on vedonnut sopimuksessa pysymisen puolesta.

Lue lisää: Tällainen on Ottawan sopimus

Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen ymmärtää YK:n vetoomuksen peilaten järjestön tehtävää kansainvälisten sopimusten edistäjänä, mutta ei usko, että sillä tulee olemaan vaikutusta Suomen päätökseen.

– Ehkä tässä tilanteessa on hyvä muistaa, että yksi YK:n tehtävä on myös pyrkiä estämään ja ratkaisemaan konflikteja tämän päivän maailmassa. Ja syy sille, että Suomi, Baltian maat ja Puola jalkaväkimiinat nyt palauttavat, liittyy siihen, että YK osittain ei ole tässä tehtävässä onnistunut.

Yksi YK:n turvallisuusneuvoston jäsenistä käy avointa hyökkäyssotaa naapurimaataan vastaan.

– Siltä osin nämä sanat YK:n suunnasta tuntuvat ehkä vähän nurinkurisilta, Vanhanen toteaa.

1:02 Mikä on jalkaväkimiinat kieltävä Ottawan sopimus?

Vanhanen muistuttaa, että maailma on muuttunut merkittävästi sitten vuoden 2011, jolloin eduskunta äänesti Ottawan sopimukseen liittymisen puolesta.

– Se oppi, mikä tässä nyt on otettava Ukrainasta, on se, että Venäjä edelleen turvautuu massamaiseen jalkaväen käyttöön, ja Suomi tietysti puolustaa oman rajansa ohella myös Naton pisintä maarajaa. Tällaisessa tilanteessa Suomen on pakko pistää oma turvallisuus etusijalle, niin kuin eduskunta varmasti tänään on tekemässä, Vanhanen sanoi lähetyksessä.

Lue myös: Tällainen on jalkaväkimiina ja näin se toimii

– En usko, että mainehaitta Suomen tapauksessa on kovinkaan todennäköinen tai merkittävä. Liittolaistemme keskuudessa varmasti ymmärretään, että tällaisena aikana, kun Suomi itärajaansa puolustaa, niin jos me vahvistamme meidän puolustusta, niin se vahvistaa tietysti samalla Naton yhteistä puolustusta. Eli kannamme kortta kekoon tätä kautta, Vanhanen lisäsi.

Kumpula-Natrin mukaan sopimuksesta irtaantuminen ei merkitse, etteikö Suomi kannattaisi YK:ta ja monenkeskisiä sopimuksia vahvasti jatkossakin.

Kumpula-Natri sanoi Suomen pysyvän mukana humanitäärisessä miinatoiminnassa sekä CCV-sopimuksessa, joka määrittää, miten miinoja varastoidaan ja käytetään.

– Suomi on myös mukana kehittämässä henkilöturvallisempia miinoja, joissa on etäkäyttöön purkamismahdollisuutta, Natri totesi.