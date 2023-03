MTV:n uusi vaaliasiantuntija Jari Korkki perkaa vaaliasetelmia: Tilanne samankaltainen kuin vuonna 2011, yhdellä merkittävällä erolla

Täysin uusi kasvo "vaalivalvoja Korkki" ei kuitenkaan ole, vaan hänet on nähty Maikkarilla vuodesta 2019 Pöllöraadissa, ja sitä ennen hän on tehnyt pitkän uran Ylen politiikan toimittajana.

Perussuomalaisten tilanne muuttunut

Korkin mukaan eduskuntavaaliasetelma on jännittävä.

Eduskunnan "vaalilomille" lähdettiin hyvin samankaltaisissa asetelmissa kuin vuonna 2011, sillä erot kolmen suurimman puolueen – sosiaalidemokraattien, kokoomuksen ja perussuomalaisten – kannatuksessa ovat pieniä ja kaikkien kannatus on noin 20 prosentissa.

– Toinen porukka on sitten 10 prosentin tienoilla, Korkki sanoo.

Nyt tilanne on Korkin mukaan toinen ja perussuomalaiset olisi todennäköisesti halukas hallitukseen, jos se voittaa vaalit.

– Ainakin, jos Petteri Orpon kannanottoja tulkitsee, niin Orpohan on jättänyt tämän täysin auki, että hän ei ole lähtenyt etukäteen tekemään sellaisia linjauksia, että se tai tämä puolue ei kävisi. Kai tämä on tulkittava näin, että vaalituloksesta riippuen kaikki on mahdollista.