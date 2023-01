MTV:n toimittaja Ukrainassa: Venäjä on Bahmutissa lähellä suurinta voittoaan sitten viime kesän

Ukrainan mukaan sen joukot ovat kuitenkin onnistuneet torjumaan Venäjän hyökkäykset, joiden tavoitteena on ollut katkaista ukrainalaisten ainoa jäljellä oleva huoltoreitti Bahmutiin.

Ukrainan itäosassa Donetskissa sijaitsevasta kaupungista on taisteltu kiivaasti viime kuukausina. Ukrainan mukaan se on tällä hetkellä yksi Venäjän joukkojen pääkohteista.

Bahmutin huoltoreitin varresta Kostjantynivkasta raportoiva MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen kertoo, että reitin hallinta on kaupungin puolustamisen kannalta välttämättömyys.

– Jos huolto ei pelaa, Bahmutiin ei saada ruokaa eikä ammuksia ja peli on kaupungin osalta selvä, Nurminen sanoo.

Nurminen kertoi tänään iltapäivällä, että tiellä on liikennettä varsinkin poispäin kaupungista.

Brittitiedustelu: Venäjä hyökkää voimalla myös etelämpänä

Venäjä on tänään väittänyt saaneensa haltuunsa Blahodatnen kylän, joka sijaitsee Bahmutin liepeillä kaupungin pohjoispuolella. Maan puolustusministeriön mukaan maajoukot onnistuivat operaatiossa ilmavoimien tuella. Ukraina ei ole kommentoinut väitettä.

Reuters: "Momemtum" näyttää kääntyneen Venäjän puolelle

Itä-Ukrainan rintamalla on ollut jo viikkojen ajan käynnissä kiivas asemasota, jota kumpikin puoli on verrannut lihamyllyyn. Rintamalinja ei ole juurikaan liikkunut marraskuun jälkeen, jolloin Ukrainan vastahyökkäys pysähtyi. Uutistoimisto Reutersin mukaan "momemtum" on näyttänyt kääntyvän viime päivinä Venäjän puolelle.