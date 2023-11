MTV:n toimittaja Ivalossa: Hoitajat joutuneet rauhoittelemaan vanhuksia itärajan tilanteen takia

MTV Uutisten toimittaja Saara Rantanen on Ivalossa seuraamassa rajan tilannetta. Rantanen kertoo, että paikalliset ovat suhtautuneet Raja-Joosepin raja-aseman aukioloon hyvin tyynesti ja rauhallisesti.



– Se on helppo ymmärtää, kun tuntee lappilaista luonteenlaatua, joka on rauhallinen ja ottaa asiat päivä kerrallaan. Ja toinen seikka on tietenkin se, että täällä luotetaan rajavartiolaitokseen vahvasti.