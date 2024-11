MTV:n tieto: Länsi-Uudellamaalla päästään jo kokeilemaan kohistua omalääkärimallia

Länsi-Uudenmaan ja koko Suomen perusterveydenhuollon ensisijainen ongelma on heikko hoidon jatkuvuus ja pula yleislääketieteen erikoislääkäreistä. Ilman hyvää jatkuvuutta ei saavuteta perusterveydenhuollossa parhaita terveyshyötyjä. Lisäksi hyvä jatkuvuus helpottaa asukkaiden asiointia palveluissa ja työ on ammattilaiselle mielekästä.

Malli on rakennettu kansainvälisten kokemusten ja tieteellisen näytön mukaisesti. Ammatinharjoittajamallissa hoidon jatkuvuus lääkärin ja potilaan välillä paranee merkittävästi. Malli on radikaalilla tavalla erilainen kuin mikään tiimimalleista ja virkajärjestelmän malleista hoidon jatkuvuuden näkökulmasta. Malli on selkeästi seuraava askel verrattuna virkapohjaisiin omalääkärimalleihin.

Toimintamalli pohjautuu ammatinharjoittajiin virkasuhteen sijaan. Tämän tarkoitus on tarjota kokeneelle lääkärille laaja vapaus toteuttaa työtään. Malli on myös joustava, sillä työmäärää voidaan säädellä vastuuväestön koon perusteella. Ammatinharjoittamallin hallinnointi on kevyttä ja oikeanlaisella palkkiomallilla voidaan ohjata ammatinharjoittajien toimintaa haluttuun suuntaan. Näitä elementtejä voidaan toteuttaa myös virkapohjaisessa järjestelmässä, mutta ammattilaisen laaja vapaus toteutuu paremmin ammatinharjoittajamallissa. Tämän kaltaisten mallien on todettu muissa maissa sopivan erityisen hyvin perusterveydenhuoltoon.

Ammatinharjoittamallin lääkärit ovat yleislääketieteen erikoislääkäreitä tai kokeneita yleislääketieteeseen erikoistuvia lääkäreitä. He voivat työskennellä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen terveysasemilla samaan tapaan kuin virkasuhteiset lääkärit. He käyttävät samaa potilastietojärjestelmää ja heillä on yhtäläiset oikeudet lähettää potilaitaan laboratorio- ja kuvantamistutkimuksiin sekä erikoissairaanhoitoon.

Ammatinharjoittajamallin lääkärit eroavat muista lääkäreistä siinä, että heillä on aina nimetty väestö hoidettavana. Väestön määrittää hyvinvointialue. Lääkäri tuottaa tämän väestön vastaanottopalvelut. Työpäivien pääsisältö rakentuu erilaisista vastaanottoajoista, sekä kiireellisistä että kiireettömistä vastaanotoista.

Lääkärin työparina on yksi omahoitaja. Omahoitajan työnantaja on hyvinvointialue. Omahoitaja ja lääkäri suunnittelevat työnsä yhdessä.

Ammatinharjoittajan palkkiomallin ensisijainen tarkoitus on kannustaa lääkäriä erinomaiseen hoidon jatkuvuuteen ja hyvään hoidon saatavuuteen. Tällä tavalla on saatu hyviä tuloksia muissa maissa. Länsi-Uudellamaalla palkkiomallin pohjana on käytetty Iso-Britannian, Norjan ja Viron palkkiomalleja. Kapitaatiokorvaus (arvioitus osuus kokonaispalkkiosta 30 – 45 %) Kapitaatiokorvaus perustuu vastuuväestön kokoon ja terveyspalveluiden tarpeeseen. Tämän korvauksen ammatinharjoittajalääkäri saa kuukausittain korvauksena väestövastuun kantamisesta.

Suoritteisiin perustuva korvaus (arvioitu osuus kokonaispalkkiosta 40 – 65 %) Suoritteisiin perustuvat korvaukset ovat käyntipalkkioita. Suoritteisiin perustuvan korvauksen on tarkoitus kannustaa lääkäriä tarjoamaan riittävästi vastaanottoaikoja väestölleen.

Laatuun perustuva korvaus (arvioitu osuus kokonaispalkkiosta 0 – 25 %) Laatumittareihin perustuva korvaus, joka voidaan maksaa yhtenä tai useampana ajankohtana vuodessa. Alkuvaiheessa laatumittareina ovat hoidon jatkuvuus ja saatavuus. Korvaus kannustaa lääkäriä siihen, että vastuuväestön terveysasioinnit keskittyvät vain hänelle ja hoitoon pääsee sujuvasti. Mittaamme tätä ”Usual Provider of Care” -indeksillä. Saatavuudessa vähimmäistavoite on 7 vuorokautta ensikontaktista vastaanotolle. Painotamme mittareita siten, että jatkuvuudesta maksettava palkkio edustaa 75 %:a laatuun perustuvasta korvauksesta.

Jatkuvuuslisä Kannustamme lääkäriä sitoutumaan väestön hoitoon pitkäaikaisesti jatkuvuuslisällä. Kapitaatiokorvaus nousee ensimmäisen neljän vuoden ajan.