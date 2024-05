MTV:n tiedot: Kansanedustajien matkakohteista erimielisyyksiä – "Emme saa antaa vääriä signaaleja"

– Meidän on pakko tutustua ihmiskuntaan vähän laajemmin. Emme voi sokeutua siihen, että käydään vain kavereilla, jotka ovat samaa mieltä asioista.

Ulkoasiainvaliokunnalla on ollut pitkä perinne matkata Yhdysvaltoihin aina 1990-luvulta alkaen lähestulkoon joka vuosi.

Kimmo Kiljunen on kuitenkin puheenjohtajana pitänyt esillä matkaa esimerkiksi Intiaan tai Kiinaan.

Esimerkiksi vuoden 2019 matka Washingtoniin ja New Yorkiin maksoi IL:n mukaan 73 000 euroa.

Matkakohteella on väliä

Matkakohteiden valinnalla on hieman kokoaan suurempi merkitys. Ulkoasiainvaliokunnan matkat eivät ole mitä tahansa tiedonhankintareissuja.

Suomi on halunnut pitää yllä likeisiä välejä Yhdysvaltoihin.

Joidenkin mielestä USA-perinnettä olisi erittäin tärkeää pitää yllä nyt, kun Suomesta on tullut Naton jäsen. Toisaalta jotkut ajattelevat, että juuri Nato-jäsenyyden takia Yhdysvaltojen-matkalle ei enää olisi vuosittaista tarvetta.

Hyvin monesti matkalla on vierailtu myös YK:ssa.

– Ulkopolitiikka on pienten merkkien tulkintaa. Emme saa antaa vääriä signaaleja ulospäin, eräs kansanedustaja toteaa.

Kimmo Kiljusen mielestä on nurinkurista ajatella, että matka Intiaan tai Kiinaan estäisi perinteisen Yhdysvaltojen-matkan.

Asetelmaa pitää hänen mielestään katsoa toisinpäin: Yhdysvaltoihin matkaaminen ja majoittuminen on erittäin kallista, se siis pikemminkin syö resursseja kaikelta muulta matkailulta.

– Täytyy katsoa, menemmekö joka ikinen syksy Yhdysvaltoihin. Se on vähän tårta på tårta. Olemme olleet siellä kolme syksyä putkeen. Tapaamme New Yorkissa ja Washingtonissa ihan samoja ihmisiä, Kiljunen miettii.

Kiina rikkoo ihmisoikeuksia

Potentiaalisista kohteista etenkin Kiina on herättänyt keskustelua myös muista näkökulmista.

– Ei ole sellaista vierailua mihinkään maahan, että isännät eivät käyttäisi sitä hyväksensä. Varsinkin jos maa on pieni tai keskisuuri, olemme otsakkeissa, Kiljunen toteaa.

– Se vain täytyy hyväksyä. Tämä on kansainvälistä toimintaa.

Venäjä on boikottilistalla

– Ainoa maa, jossa emme käy, on naapurimaamme Venäjä. Se on ainoa maa, joka on nyt boikottilistoilla, Kiljunen linjaa.