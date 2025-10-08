MTV:n muutosneuvottelut ovat päättyneet.

Muutosneuvotteluiden jälkeen henkilöstön lopullinen vähennystarve on 35, joka voi muuttua vielä, ellei tarjottuja uusia työtehtäviä oteta vastaan.

Alun perin MTV:n neuvotteluesityksessä henkilöstön vähennystarve oli 45. Alkuperäistä vähennystarvetta saatiin neuvotteluiden myötä pienennettyä löytämällä henkilöstön kanssa hyviä vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia.

Muutosneuvottelut käynnistettiin taloudellisista, tuotannollisista sekä toimintojen uudelleenorganisoimistarpeesta johtuvista syistä. Muutosneuvottelujen keskeinen tavoite oli edistää MTV:n strategian toteutumisen vauhdittamista, uudistumista, digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen keskittymistä ja kustannustehokkuuden parantamista.

Tavoitteena on tehdä MTV:stä pitkäjänteisesti kestävä ja kannattava mediatalo.

Muutokset MTV:n liiketoiminnassa

MTV panostaa entisestään MTV Katsomo -suoratoistopalveluun sekä MTV:n aseman ylläpitoon Suomen johtavana kaupallisena Total TV -talona.

Yhtiöön perustetaan uusi yksikkö, joka vastaa sisältöjen hankinnasta, ohjelmatuotannoista ja -viestinnästä, ohjelmiston suunnittelusta ja kuratoinnista sekä MTV Katsomon kokonaisvaltaisesta kasvusta, asiakkuuksista ja kuluttajaliiketoiminnasta.



Yhtiöön perustetaan myös uusi brändeihin ja markkinointiin keskittyvä yksikkö, jonka tehtävänä on vauhdittaa MTV Katsomon kasvutarinaa sekä muun muassa suunnitella ja toteuttaa entistä vaikuttavampia markkinointikampanjoita ja siten luoda ohjelmailmiöitä.



Myös MTV Uutisissa panostetaan MTV Katsomoon eli tekemistä ylipäätään siirretään entistäkin vahvemmin liikkuvan kuvan sisältöihin, joissa MTV on Suomen johtava kaupallinen toimija. Uutistoimitukseen luodaan myös erikoisohjelmiin keskittyvä tiimi, vahvalla MTV Katsomo painotuksella.

Lisäksi tulevaisuudessa esimerkiksi Huomenta Suomi -ohjelman lähetyksiä pidennetään. Viikonloppujen uutislähetyksissä puolestaan luovutaan kahden uutisankkurin mallista, joka mahdollistaa, että MTV:ltä tuttuja ankkureita nähdään jatkossa monipuolisesti aamusta iltaan.



MTV:n kaupallinen organisaatio uudistuu tukemaan nykyisten ja uusien asiakkaiden kasvua entistä paremmin. Uudessa rakenteessa myyntitiimit erikoistuvat asiakas- ja toimistokumppaneiden tarpeisiin. Mainostuotteisiin ja -palveluihin liittyvät toiminnot puolestaan yhdistetään.

Tavoitteena on tehostaa toimintaa sekä parantaa palvelua ja arvon tuottoa MTV:n kaupallisen yksikön sidosryhmille.



– Haluan kiittää MTV:n luottamushenkilöitä ja työntekijöitä neuvotteluviikoista, joiden aikana löysimme yhdessä ratkaisuja MTV:n strategian vauhdittamiseksi. Panostamme yhä vahvemmin liiketoimintaan, joka takaa, että MTV on jatkossakin Suomen johtava kaupallinen tv- ja suoratoistopalveluyhtiö, sanoo MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen yhtiön tiedotteessa.

– Kasvatamme MTV Katsomon liiketoimintaa, vastaamme mainostaja-asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin ja teemme MTV:stä kannattavan mediatalon. Näin varmistamme, että suomalaiset voivat nyt ja tulevaisuudessa nauttia MTV:n monipuolisesta sisältötarjonnasta: luotettavista uutisista, laadukkaista ajankohtaisohjelmista, isoista viihteen ilmiöohjelmista, koukuttavista draamasarjoista ja Suomen suosituimmasta urheilusta.

MTV:n sisällöntekijöitä edustava luottamushenkilö Petteri Savolainen kuvaa neuvotteluita tiiviiksi kokonaisuudeksi.

– Kolmeviikkoiseen neuvottelumalliin siirtyminen on ollut tässä tapauksessa ihan hyvä asia. Odottamisen ja spekuloinnin aika lyhenee, kun niin sanotussa löysässä hirressä oleminen muutosneuvotteluiden alusta lyhenee. Toisaalta kolikon toinen puoli on se, että muutosneuvotteluprosessi on tällaisenaan työnantajavetoinen tapahtuma. Vaikka dialogia käydään, eivät työntekijät ehdi miettiä organisaatiota uusiksi vastaehdotusten kannalta. Työnantajalla on oma agendansa aloittaa neuvottelut ja niillä mennään.

