MTV:n kysely: Häkkänen ja Saarikko puolueidensa piiripäättäjien suosikkiministerit

Antti Häkkäsen suosio ministerinä on yhä huippulukemissa. MTV:n kyselyssä 84 prosenttia kokoomuspäättäjistä on sitä mieltä, että Häkkänen on onnistunut oikeusministerinä erittäin hyvin. Joulukuun 2017 kyselyssä vastaava prosentti oli 61.

– Talous on tietenkin parantunut paljon ja tietenkin vetoapua on tullut maailmalta, mutta kyllä tekemiset täällä ovat olleet auttamassa siinä, kertoo Pohjanmaan piirihallituksen jäsen Max Björskog (kok.).

Saarikko, Sipilä ja Leppä suosituimpia keskustaministereitä

Keskustan piiripäättäjien suosikkiministeri on Annika Saarikko (kesk.). 54 prosenttia keskustapäättäjistä on erittäin tyytyväinen Annikan Saarikon työhön perhe- ja peruspalveluministerinä.

– Pääministeriys on onnistunut Sipilältä paremmin kuin puolueen puheenjohtajuus. Hän on pystynyt tekemään rohkeutta vaativia päätöksiä ja me näemme, että tulos on hyvä, sanoo Uudenmaan piirihallituksen jäsen Sofia Tuisku (kesk.)