MTV:n kysely: Bilevideoilla ei vaikutusta suurimman osan Marin-kantaan – kolmasosan mielestä vaikuttaa sopivuuteen toimia pääministerinä

44 prosenttia MTV Uutisten kyselyyn osallistuneista vastaa, että julki tulleet biletysvideot eivät vaikuta Sanna Marinin sopivuuteen toimia pääministeriä ja kannattavat Marinia tästä huolimatta. 13 prosenttia puolestaan vastaa, etteivät videot ole vaikuttaneet Marinin sopivuuteen, mutta että he eivät kannattaisi Marinia muutenkaan.

Reilu kolmasosa on puolestaan sitä mieltä, että biletysvideot heikentävät Marinin sopivuutta toimia pääministerinä. Kaikkein kriittisimmin tähän kysymykseen vastasivat Keskustan kannattajat. SDP:n kannattajat olivat puolestaan eniten Marinin puolella.

Videot pääministerin arvolle sopimattomia

Kyselyssä kysyttiin vastaajien mielipidettä siitä, onko Marin keskittynyt juhlimiseen maan asioiden hoidon kustannuksella. 44 prosenttia vastaajista tyrmää väitteen, kun taas täysin samaa mieltä on noin viidesosa vastaajista.

42 prosenttia on täysin sitä mieltä, että on hyvä, että pääministeri pystyy rentoutumaan ja viettämään vapaa-aikaa juhlien. 29 prosenttia on väitteestä jokseenkin samaa mieltä. 12 prosenttia vastaajista suhtautuu tähän väitteeseen kriittisimmin olemalla täysin eri mieltä.