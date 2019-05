MTV:n kuvaajaa väistävä Juha Sipilä päätyi yhdessä Antti Rinteen kanssa ankkataiteilija Stenvallin maalaukseen: "No More Pulinas"

Öljyvärityössä edellisen hallituksen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) näyttää väistävän Antti Rinnettä (sd.), joka on nousemassa seuraavaksi pääministeriksi. Sipilän asento ja ilme ovat peräisin Helsingin Sanomien kuvaajan Sami Keron ottamasta valokuvasta, jossa Sipilä väistää MTV:n uutiskuvaajaa Aki Blombergiä keskustan puoluevaltuuston kokouksessa huhtikuussa.

– Pääministerin työssä on vaaransa. Esim. holtittomasti liikkuvat tv-kuvaajat, Blomberg tviittasi tuolloin.

Stenvallin mukaan teoksen nimi on "No More Pulinas".