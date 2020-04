MTV:n kirjeenvaihtajat kertovat maailmalta: Ruotsissa ihmiset jonottavat terasseille, Yhdysvalloissa hengestään taistelevia koronapotilaita kiidättävien ambulanssien sireenit vaimenneet

Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo, ettei New Yorkin kaduilla enää kuulu jatkuva ambulanssien sireenien ulvonta kiidättäen koronapotilaita sairaalaan.

– Se on merkki siitä, että sairaalaan joutuneiden koronaviruspotilaiden määrässä on ollut tasaista laskua yli viikon ajan, Karppinen toteaa.

Hän kuitenkin huomauttaa, että vaikka koronapotilasmäärät ovat laskeneet, kuolleisuus on pysynyt samana. Yhdysvalloissa on aiheuttanut keskustelua myös presidentti Donald Trumpin erikoiset lausunnot desinfiointiaineen ruiskuttamisesta ihmiseen koronaviruksen hoidossa. Karppisen mukaan puheilla on ollut jopa hengenvaarallisia vaikutuksia, sillä maan myrkytyskeskukset ovat saaneet paljon puheluita kansalaisilta.