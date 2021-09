MTV:n ja Dagmarin tutkimus: Televisiomainonta vauhdittaa myyntiä erinomaisesti – "Tärkeä rooli lisämyynnin sekä jatkuvan kasvun varmistajana"

– Televisio kukoistaa, vaikka erilaisia mediaryhmiä on enemmän kuin koskaan. Kun tarkastellaan eri mainosmedioiden tuottamaa lisämyyntiä, nähdään, että TV:llä on tärkeä rooli lisämyynnin sekä jatkuvan kasvun varmistajana. Massamediana se tavoittaa laajasti, ja näiden tutkimustulosten valossa näyttää myös siltä, että TV:n avulla päästään kaikista mediaryhmistä todennäköisimmin suuriin liiketoiminnallisiin tuloksiin, MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen iloitsee yhtiön tiedotteessa.

– Eri mediaryhmillä on erilaiset vahvuudet. Total TV:llä saadaan laajin peitto ja pisin vaikutusaika myyntiin. SEA ja muut digimediat toimivat myynnin kotiuttavina mediakanavina. Elokuvamainonnalla on monesti vahva brändillinen rooli ja tavoitteet. Myös muilla mediakanavilla on omat vahvuutensa ja roolinsa media mixissä. Yritykset tarvitsevat kasvaakseen huolella pohditun mediavalikoiman, jossa optimoidaan niin välittömän, lyhyen kuin pitkän aikavälinkin vaikutukset. Uskon, että ne yritykset, jotka ymmärtävät eri medioiden välisiä syy- ja seuraussuhteita ja kehittävät mainosinvestointejaan nämä eri aikajänteet huomioiden, kasvavat tulevaisuudessa, kuvailee tutkimuksen toteuttaneen Dagmarin Ilkka Keskiväli, Director of Advanced Analytics.