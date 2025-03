Kemiläisen autokauppiaan ”suuhoitoa siskolta”-ilmoituksesta viraalihitti: "Vaimo sen siinä keksi"

Kemissä sijaitsevan Aine Kemi -autoliikkeen lehtimainos on lähtenyt kierroksille sosiaalisessa mediassa.

Puolen sivun kokoisessa lehtimainoksessa on yhdistetty autokauppias Valtteri Aineen ja hänen hammaslääkärinä toimivan vaimonsa Hanna Aineen toimenkuvat.



Mainoksessa todetaan seuraavasti: ”Autot myy ja huoltaa Aine – sillä aikaa suuhoitoa siskolta”



Mainoksesta välittyy humoristisen kaksimielinen kuva, sillä suuhoidolla tarkoitetaan yleisesti suuseksiä.



MTV Uutiset tavoitti Valtteri Aineen kommentoimaan viraalihittiä ja sen taustoja. Aine toteaa, että mainoksen suosio on tullut yllätyksenä. Hän kertoo, että vaikka mainoksessa puhutaan siskon suuhoitopalvelusta, niin kyse on todellisuudessa hänen vaimostaan.



– Vaimon kanssa ajateltiin, että laitetaan yhteisilmoitus, kun toinen on autokaupan puolella ja toisella on hammaslääkärin vastaanotto. Vaimo sen siinä keksi, että laitetaan yhteismainos, että saadaan molemmille vähän asiakkaita.



Kysyttäessä Aineelta mainoksen humoristisesta vivahteesta ja suuhoidon kaksoismerkityksestä, hän veistelee:



– Aijaa onko sillä sellainen? Me ajateltiin, että siinä olisi hammaslääkäripalveluita tarjottu.

"Positiivista palautetta"

Aine kertoo, että mainoksesta on tullut positiivista palautetta.



– On tullut ystäviltä ja tuntemattomilta viestejä, että teidän mainoshan on hyvin levinnyt. Ajateltiin siinä, että ilmeisesti se printtimedia ei ole ihan kuollut.



Hanna Aine vahvistaa MTV Uutisille, että idea mainoksen tekstiin tuli häneltä. Hän kertoo, että hammaslääkärikollegat ovat ottaneet mainoksen huumorilla vastaan.



Valtteri Aineen mukaan tieto mainoksesta lähti leviämään lauantaina. Hän kertoo, että autoliikkeen nettisivujen kävijäseurannassa on havaittavissa ”aikamoinen piikki”. Aine kertoo, että mainoksen varsinainen teho saattaa konkreettisesti näkyä huomenna maanantaina, kun hänen autoliikkeensä ja vaimon hammaslääkäripalvelu avautuvat aamulla.



Aine toteaa, että vaimolla on edelleen aikoja vapaana.



– Mielellään tietenkin toivoisi, että ne kalenterit täyttyisivät.



Aine kertoo pyrkivänsä siihen, että mainokselle saataisiin mahdollisimman paljon vastinetta.



– Totta kai haluamme, että kaikki mainokset saisivat mahdollisimman paljon silmäpareja. Tällä kertaa täytyy sanoa, että se vähän yllätti, että se näin laajasti lähti, mutta kaikki on ajateltava positiivisesti. Toivotaan, että seuraava mainos onnistuu yhtä hyvin ja saadaan autoja myytyä ja ihmisille hampaita hoidettua.



Valtteri Aine toivottaa haastattelun päätteeksi kaikille hyvää kevättä.



– Toivottavasti ollaan muutamat hymyt saatu suupielille tällä meidän mainoksellamme.