MTV Afganistanin rajalla: Talebanin valkoinen lippu liehuu salossa – Pakistan ei ota vastaan pakolaisia, mutta ruumiita voi siirtää rajan yli

Osa uskaltautuu jo palaamaan Afganistaniin

Torkhamin rajanylityspaikalla Pakistanista Afganistaniin suuntaa nyt parisataa henkeä päivässä. Heidän käsityksensä on, että Taleban on toiminut lupaustensa mukaisesti, sillä he eivät ole kuulleet vainosta. Siksi suunta on takaisin kotia ja koulua.