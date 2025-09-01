MT:n kysely: Vain harva uskoo hallituksen pystyvän taittamaan velkaantumista

LK Petteri Orpo Riikka Purra 01092025
Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra eduskunnassa kesäkuussa 2025.Lehtikuva
Julkaistu 23 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Kolme neljäsosaa suomalaisista ei usko Petteri Orpon (kok.) hallituksen pystyvän taittamaan velkaantumista, käy ilmi Maaseudun Tulevaisuuden teettämästä kyselystä.

Kyselyyn vastanneet hallituspuolueiden kannattajat ovat hieman luottavaisempia hallituksen kykyihin velkalaivan kääntämisessä kuin muut. Kuitenkin ainoastaan 15 prosenttia kyselyyn vastanneista uskoo siihen, että velkaantuminen taittuu.

Kaikkein epäileväisimpiä olivat kyselyyn vastanneet SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat.

Velkasuhteen vakauttaminen on ollut yksi hallituksen päätavoitteista. Tavoitteen onnistumiseen uskoo nyt kuitenkin vielä harvempi kyselyyn vastannut kuin vuonna 2023, jolloin MT kysyi samaa asiaa.

Kantar Agrin toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 1 000 suomalaista elokuun alkupuoliskolla. Kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisää aiheesta:

Eva: Kansan enemmistön mielestä Suomi menossa väärään suuntaanMT-kysely: SDP, keskusta ja kokoomus suosikit seuraavaan hallitukseenMT: Porvaripuolueiden kannattajat vähentäisivät valtion velkaantumista karsimalla hyvinvointipalvelujaUSU: Enemmistö suomalaisista tukee hallituksen linjaa rajoitusten purkamisessa – "Hallitus voi olla suoriutumiseensa aika tyytyväinen"HS:n kysely: Nuoret ja vihreät haluavat Suomen olevan ilmastoasioissa edelläkävijä, perussuomalaiset vähättelevät ilmastonmuutoksen vaikutuksiaHS: Keskustan kannattajat suhtautuvat nihkeästi hallituksen talouslinjauksiin – vain 9 prosenttia pitää Rinnettä mieluisana pääministerinä
Orpon hallitusPolitiikkaValtion budjettiTalousKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Orpon hallitus