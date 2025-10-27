Moskovan alueella nähtiin samoihin aikoihin myös ukrainalaisia drooneja.
Sosiaalisessa mediassa on maanantaina kiertänyt videoita, joissa väitetään näkyvän Venäjän pääkaupungin Moskovan yli maanantaiaamuna pyyhkäissyt vihreä, tulipalloa muistuttava esine.
Videon tulipallosta on julkaissut myös turkkilainen yleisradioyhtiö TRT World.
TRT:n haastattelemat asiantuntijat uskovat, että kyseessä oli todennäköisesti meteoriitti, joka paloi ilmakehässä eikä aiheuttanut vaaraa ihmisille.
Jutun alussa olevalla videolla näkyy, kuinka tulipallo pyyhkäisee korkeiden rakennusten yli, syttyy liekkeihin ja lopulta katoaa.
MTV Uutiset ei ole toistaiseksi kyennyt vahvistamaan, onko videot kuvattu Moskovassa maanantaiaamuna.
Videolla nähty tulipallo muistuttaa vuonna 2013 Venäjän Jekaterinburgissa nähtyä meteoriittia, joka lensi helmikuisen aamutaivaan halki ja putosi Ural-vuoristoon.
Tuolloin ainakin 950 ihmistä loukkaantui, kun meteoriitin aiheuttama paineaalto rikkoi ikkunoita ja ravisteli rakennuksia.