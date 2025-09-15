Japania ovat koetelleet viime päivinä valtavat rankkasateet ja niiden aiheuttamat tulvat.
Viranomaisten mukaan voimakkaat sateet ovat saaneet kadut tulvimaan ja keskeyttäneet laajalti rautatie- ja lentoliikennettä.
Rajut ukkoset ja sähkökatkokset ovat myös tulleet viimeisten päivien aikana saarivaltion asukkaille tutuiksi.
Muun muassa pääkaupunki Tokiossa satoi Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan 13 senttimetriä vettä vain tunnissa.
Honshūn saarella Mien prefektuurissa tallentui videolle hurja tilanne, kun henkilöauton kuljettaja yritti ajaa tiensä ulos valtoimenaan tulvineesta parkkihallista.
Katso tilanne yläpuolelta.