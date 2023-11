Moody's alensi Yhdysvaltain luottoluokituksen näkymät negatiivisiksi

Luottoluokittaja Moody's on alentanut Yhdysvaltain luottoluokituksen näkymät vakaista negatiivisiksi. Yhdysvaltain luottoluokitus Moody'silla on tätä nykyä AAA.



Luottoluokittaja odottaa maan julkisen talouden alijäämien pysyvän erittäin suurina, mikä heikentää merkittävästi velan saatavuutta.



Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on eri mieltä Moody'sin päätöksen kanssa. Varavaltiovarainministeri Wally Adeyemo arvioi lausunnossaan Yhdysvaltain talouden pysyvän vahvana.



Viime kuussa julkaistujen lukujen mukaan Yhdysvaltain budjettialijäämä oli kasvanut 1,7 biljoonaan dollariin.