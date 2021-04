Montolan sukellusturma oli kolmas kuolemantapaus samassa paikassa: Tällainen on vanha kalkkikivilouhos – katso videolta, millaista siellä on sukeltaa

Tiistainen tapaus on tiettävästi kolmas kuolemaan johtanut sukellusonnettomuus Montolan kaivoksella. Aiemmat tapaukset ovat vuosilta 2008 ja 2013.

Näkvyys hyvä, ei virtauksia

Kuolonuhri oli kokenut sukeltaja, joka oli sukeltanut Montolassa aiemminkin. Montolan kaivossukeltajat ry:n puheenjohtajan Jani Santalan mukaan kaivoksen sukellusolosuhteet ovat helpot ja vakaat. Yhdistys on myös tehnyt Montolassa sukeltamisen turvaohjeet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa.

– Näkyvyys on hyvä, siellä ei ole virtauksia, paikkatuntemusta ja karttoja löytyy, kaivoksessa on ohjenarut. Sinänsä Montola on siis helppo kohde sukeltaa, kun tietää mitä tekee.