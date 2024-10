MTV:n Venäjä-asiantuntija: Moldovan äänestystulos on EU:lle karmea epäonnistuminen

Moldova on kallistumassa EU-jäsenyyden puolelle äärimmäisen tiukan kansanäänestyksen jälkeen: juuri ja juuri yli 50 prosenttia kansalaisista äänesti jäsenyyden hakemisen puolesta.

Äänestys on osa Moldovassa käynnissä olevaa kamppailua siitä, kääntyykö maa lännen vai Venäjän suuntaan.

MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikön Mirja Kivimäen mukaan Moldovan EU-äänestys on karmea epäonnistuminen EU:lle.

– Kun ottaa huomioon sen, miten paljon Moldovaan on kaadettu ja kaadetaan edelleen euroja – miljardeja euroja muutaman vuoden sisällä, ja on rakennettu yhteistä työmarkkinaa ja tämäntyyppistä – tuntuu, että näin niukka tulos on karmea pettymys myös Moldovan EU-myönteiselle johdolle.