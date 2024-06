MM-rallissa kiusallisia ongelmia – F1:stä tuttu Robert Kubica paljasti pahaenteisen lausahduksensa

– Olen kovan luokan rallifani. Tulin tänne katsojana, mutta pitkäaikainen kumppanini Orlen on tapahtuman pääyhteistyökumppani, joten on minulla töitäkin, hyväntuulinen Kubica kertoo.

– Tämä ralli on Puolalle todella tärkeä. Moottoriurheilu- ja varsinkin ralliperhe on suuri täällä. Meillä on pitkä historia sekä lahjakkaita ja menestyneitäkin kuljettajia. Tällaisia kovan luokan kisoja ei ole Puolassa montaa, ja valitettavasti MM-ralli ajetaan vain tänä vuonna. Toivoisin, että tämä kisa olisi useammin osana MM-sarjaa. EM-osakilpailukin oli hieno tapahtuma, mutta MM-ralli on eri tasolla.