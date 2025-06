MM-kisojen ottelu keskeytettiin ja yleisö evakuoitiin paikalta Yhdysvalloissa: "Hakeutukaa suojaan"

Rajut sääolot keskeyttivät Benfican ja Chelsean välisen ottelun seurajoukkueiden MM-turnauksessa. Charlottessa pelatussa ottelussa pelaajat siirrettiin pois kentältä ja yleisö evakuoitiin paikalta.

Chelsea oli 1-0-johdossa varsinaisen peliajan viimeisillä minuuteilla, kun ottelun tuomari keskeytti ottelun huonon sään vuoksi. Tämä oli viides ottelun keskeytys seurajoukkueiden MM-turnauksessa.

– Charlotten epäsuotuisien sääolosuhteiden, mukaanlukien salamaniskun riskin takia Benfican ja Chelsean välinen ottelu on väliaikaisesti keskeytetty, kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa kirjoitti verkkosivuillaan.

– Peliä oli jäljellä neljä minuuttia. Mikseivät he pelanneet loppuun. He olisivat ehtineet pelata ottelun loppuun neljän minuutin evakuoinnin aikana. Minun on vaikea ymmärtää sitä, Chelsean entinen pelaaja John Obi Mikel sanoi DAZN:n lähetyksessä.

Reilun kahden tunnin odottelun jälkeen peliä jälleen jatkettiin. Katsomoissa oli enää vain satunnaisesti väkeä. Ottelun loppuhetket tarjosivat dramaa, sillä Benficalle tuomittiin rangaistuspotku käsivirheen takia. Angel di Maria viimeisteli varmasti ja vei kamppailun jatkoajalle.

Jatkoajalla Benfica sai punaisen kortin, minkä jälkeen Chelsea meni menojaan ja vei ottelun lopulta maalein 4-1. Puolivälierässä vastaan asettuu Palmeiras.