Jääkiekon MM-turnaus pelataan tänä vuonna Tampereella ja Latvian pääkaupungissa Riiassa, jossa on luvassa yhteensä 30 ottelua. Pelejä pelataan aina puolivälieriin asti, minkä jälkeen välierät ja mitalipelit ovat luvassa Tampereella.

Suomessa on jo käyty keskusteluja jääkiekon MM-kisalippujen korkeista hinnoista. Leijonien alkulohkon päätöspeliin Tanskaa vastaan ja puolivälierään sekä mahdolliseen välierään on vielä paljon lippuja jäljellä. Latviassa puolestaan tilanne on reilusti huonompi kuin Suomessa.