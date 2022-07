MM-kisat kiinnostavat – La Liga -seuran tähtihyökkääjä ja Valioliiga-lahjakkuus vaihtoivat maajoukkuetta

Ghanan jalkapalloliitto tiedotti myöhään tiistai-iltana , että Williams on jatkossa Ghanan maajoukkueen käytettävissä.

Espanjalaissyntyinen Williams on edustanut urallaan Espanjan alle 21-vuotiaiden maajoukkuetta, mutta tie Espanjan maajoukkueeseen on ollut tukossa. Nyt Williamsilla on mahdollisuus edustaa Ghanaa marraskuussa pelattavissa MM-kisoissa.