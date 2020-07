Miten ylläpitää naapurisopua kesäisin? Juristit kertovat, saako parvekkella grillata tai seinään asentaa ilmastointilaitetta

Tämän vuoksi esimerkiksi sähkögrillin käyttäminen parvekkeella on useimmiten mahdollista, vaikka järjestyssäännöissä parvekkeella grillaaminen olisi kielletty.

Kerrostalossa on harvoin ilmastointia, joten siirrettävän ilmastointilaitteen tai ilmalämpöpumpun hankkiminen voin tuntua helteellä hyvältä ajatukselta.

Jos ilmastointilaite ei edellytä kiinteitä asennuksia, sellaisen voi hankkia ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Mutta jos laitteen läikkyvästä vedestä tai vuodosta aiheutuu vaurioita, vuokralaisen on korvattava ne.

Vuokra-asuntonsa voi luovuttaa kesäksi toisen käyttöön

Väliaikaisen luovutuksen enimmäisaika on kaksi vuotta. Asiasta on ilmoitettava vuokranantajalle kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen luovutusta. Vuokranantajalla on myös oikeus vastustaa tätä perustellusta syystä.