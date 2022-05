Miten vappuaaton kaltainen onnettomuus pääsi tapahtumaan täyteen pakatussa puistossa? Näin vastaa Helsingin kaupungin edustaja

Miten auto pääsi kiihdyttämään juhlakansan keskellä?

Jonkin verran ihmettelyä on aiheuttanut se, miksi autoja ylipäätään päästettiin tuhatpäisen yleisömeren sekaan Pohjoisesplanadille.

– Siihen on hyvät perusteet, miksi on tämänmuotoiseen liikenteen rajoittamiseen päädytty. Se noudattelee sitä, miten (liikennejärjestelyt) aikaisempinakin vappuina ennen koronaa on toteutettu, Liimatainen kertoo MTV:n Kymmenen uutisten haastattelussa.